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Мексика депортирует часть мигрантов из «каравана»

Политика

Эта мера коснется тех, кто пытается незаконно прорваться через мексикано-американскую границу

Тихуана, Мексика, 26 ноября 2018, 07:18 — REGNUM  Власти Мексики объявили о депортации группы людей из «каравана мигрантов», попытавшихся незаконно проникнуть на территорию США из города Тихуана, передает немецкий канал N-TV 26 ноября.

Как сообщило министерство внутренних дел Мексики, около 500 мигрантов из стран Центральной Америки предприняли попытку нелегально прорвать границу в переходе Эль-Чапарраль. Мексиканская полиция безуспешно пыталась сдержать толпу. Около 50 человек взобрались на пограничную стену. Американские пограничники применили против них слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская сторона закрыла для въезда основной пропускной пункт в районе города Сан-Диего. Сан-Диего отделен от мексиканской Тихуаны стеной.

Читайте ранее в этом сюжете: США готовы вместе с Мексикой урегулировать ситуацию с мигрантами

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