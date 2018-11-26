Мексика депортирует часть мигрантов из «каравана»

Тихуана, Мексика, , 07:18 — REGNUM Власти Мексики объявили о депортации группы людей из «каравана мигрантов», попытавшихся незаконно проникнуть на территорию США из города Тихуана, передает немецкий канал N-TV 26 ноября.

Как сообщило министерство внутренних дел Мексики, около 500 мигрантов из стран Центральной Америки предприняли попытку нелегально прорвать границу в переходе Эль-Чапарраль. Мексиканская полиция безуспешно пыталась сдержать толпу. Около 50 человек взобрались на пограничную стену. Американские пограничники применили против них слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская сторона закрыла для въезда основной пропускной пункт в районе города Сан-Диего. Сан-Диего отделен от мексиканской Тихуаны стеной.

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