Воскресенье, 25 Ноября 2018 года
15:31:03 МСК

ФСБ: Киев выслал подкрепление своим кораблям, устроившим провокацию

Политика

В подкрепление высланы два артиллерийских бронекатера из азовского порта Бердянск

ФСБ: Киев выслал подкрепление своим кораблям, устроившим провокацию
Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Подкрепление

Москва, 25 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  Командование украинских военно-морских сил направило подкрепление трем своим кораблям, которые ранее вторглись в территориальные воды Российской Федерации и двигаются к Керченскому проливу. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 7:00 утра по московскому времени три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу Российской Федерации и взяли курс в сторону Керченского пролива. Украинские корабли осуществляют опасное маневрирование и не подчиняются законным требованиям российских властей.

В 11:30 по московскому времени из порта Бердянска вышли ещё два корабля ВМС Украины — два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза. В данный момент они на предельной скорости двигаются на соединение с первыми тремя украинскими кораблями в район провокации.

Перед этим украинская сторона обвинила Россию якобы в таране буксира, из-за которого у того был повреждён двигатель.

Читайте ранее в этом сюжете: Керченский пролив закрыт для гражданских судов из-за провокации Киева

Читайте развитие сюжета: ФСБ: Киеву следует задуматься о последствия провокаций у берегов Крыма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить