ФСБ: Киев выслал подкрепление своим кораблям, устроившим провокацию

Москва, , 14:56 — REGNUM Командование украинских военно-морских сил направило подкрепление трем своим кораблям, которые ранее вторглись в территориальные воды Российской Федерации и двигаются к Керченскому проливу. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 7:00 утра по московскому времени три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу Российской Федерации и взяли курс в сторону Керченского пролива. Украинские корабли осуществляют опасное маневрирование и не подчиняются законным требованиям российских властей.

В 11:30 по московскому времени из порта Бердянска вышли ещё два корабля ВМС Украины — два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза. В данный момент они на предельной скорости двигаются на соединение с первыми тремя украинскими кораблями в район провокации.

Перед этим украинская сторона обвинила Россию якобы в таране буксира, из-за которого у того был повреждён двигатель.

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