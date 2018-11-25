Путин внеспредложение о смягчении наказания за мелкие преступления

Москва, , 07:23 — REGNUM Законопроект, расширяющий перечень преступлений, уголовное преследование по которым можно будет прекратить в случае возмещения ущерба, внес в Госдуму РФ президент России Владимир Путин. Соответственный документ размещен 24 ноября в системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы России.

В такой список предлагается включить преступления небольшой степени тяжести, такие как растрата, злоупотребление доверием, плагиат, присвоение, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.

Также в законопроекте предложено запретить отправлять в тюрьму лиц, обвиняемых или подозреваемых в превышении полномочий в предпринимательской деятельности.

Кроме этого, предлагается освобождение от уголовной ответственности виновных в невыплате стипендий и пенсий, в случае, если подобное правонарушение совершено в первый раз и погашена при этом задолженность, плюс выплачена компенсация.

Данный законопроект направлен на формирование в России благоприятных условий для инвестиций, создание дополнительной защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования и сокращения рисков предпринимателей.