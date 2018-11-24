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Лавров: Безопасность народов Европы стала заложником подрывной политики США

Политика

Архитектура диалога Россия — Евросоюз серьезно нарушена

Лавров: Безопасность народов Европы стала заложником подрывной политики США
KaiMartin
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Москва, 24 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  Власти США подстегивают опасную военную деятельность у границ Российской Федерации в Европе, в связи с чем безопасность европейцев становится заложницей такой подрывной политики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью португальской газете «Публику», опубликованном 24 ноября.

По словам Лаврова, масштабный кризис на Украине стал результатом геополитических игр США и их идейных единомышленников в ряде стран, а также слепоты бюрократии Европейского союза.

Глава МИД РФ подчеркнул, что украинский кризис фактически обрушил ту атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых стран Европы.

Лавров констатировал, что архитектура диалога Россия — Евросоюз серьезно нарушена, многие евросоюзные производители несут много миллиардные убытки, а на Украине киевский режим ведет войну против собственного народа. При этом США не несут никаких потерь, отметил Лавров.

Более того, США пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ и раскручивания гонки вооружений, отметил Лавров.

Он также заметил, что ранее в Евросоюзе и России надеялись, что никакой новой холодной войны не будет.

В целом, в Москве считают, что безопасность народов Европы становится заложником подрывной политики, которую проводят США.

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МИД России
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