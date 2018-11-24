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Генштаб Британии боится России больше, чем ИГ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Лондон, 24 ноября 2018, 05:20 — REGNUM  Россия является большей угрозой для Великобритании и ее союзников, чем террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил глава британского генштаба Марк Карлтон-Смит, пишет The Telegraph.

Кроме того не такой сильной угрозой, как Россия, он считает группировку «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Карлтон-Смита, действия Москвы нацелены на «подрыв Запада» — через космос и киберпространство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Лондон согласен на лучшие отношения с Москвой, если российская сторона откажется от атак, «подрывающих международные договоры и безопасность».

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй ждет от России «других» отношений

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