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Президент РФ: зарплаты и пенсии должны быть не усреднёнными, а реальными

Политика

Владимир Путин призывает чиновников отойти от бюрократических шаблонов

Президент РФ: зарплаты и пенсии должны быть не усреднёнными, а реальными
Бедность

Ялта, Крым, 23 ноября 2018, 15:26 — REGNUM  Зарплаты и пенсии в России должны быть не усреднёнными показателями, а реальными деньгами. Об этом 23 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Государственного совета в Ялте.

«Сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра? Вот что важно… Чтобы ситуация в стране менялась и люди стали жить лучше, нужно не формулировки красивые и гладкие писать на бумажке, а доводить изменения до каждого человека», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства призвал российских чиновников добиваться не формальных, а практических результатов выполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны.

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Национальные цели развития
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