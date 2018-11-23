Экс-замгубернатора Владимирской области получил 11 лет колонии за взятки

Владимир, , 14:42 — REGNUM Ленинский районный суд Владимира приговорил бывшего заместителя губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова к 11 годам лишения свободы и штрафу в 28 млн рублей. Приговор был оглашен 23 ноября.

Отбывать наказание, если приговор вступит в силу, Дмитрий Хвостов будет в колонии строгого режима, сообщила «Губерния 33». Кроме того, экс-чиновнику запрещено занимать определенные должности в течение трех лет. Адвокаты Дмитрия Хвостова будут обжаловать приговор.

ИА REGNUM напоминает, что экс-заместитель бывшего губернатора Светланы Орловой Дмитрий Хвостов обвинялся в получении взяток на общую сумму в 23 млн рублей. Деньги он получал от представителей строительных компаний, которым оказывал всяческую поддержку. Например, одно из дел касается получения 1,4 млн рублей от гендиректора строительной компании. За эти деньги Дмитрий Хвостов якобы поспособствовал включению строительства детского сада в федеральную программу. Всего Дмитрий Хвостов обвинялся по четырем эпизодам.

Читайте также: Владимирский замгубернатора наживался на федеральных программах

Гособвинение просило приговорить Дмитрия Хвостова к 14 годам лишения свободы и штрафу в 1 млрд рублей. Сам обвиняемый свою вину не признал. В последнем слове он заявил, что «взяток не брал и разговоров о них не вел».

Отметим, что Дмитрий Хвостов был уволен с поста заместителя губернатора за несколько месяцев до того, как стало известно об уголовных делах. Губернатор Светлана Орлова, в чьей команде работал чиновник, тогда заявляла, что причиной стал срыв сроков строительства важного для региона объекта.

Дмитрий Хвостов — не единственный соратник Светланы Орловой, который находился под следствием. Так, уголовное дело о получении взятки расследуется в отношении замгубернатора Елены Мазанько. Уголовные дела возбуждены и в отношении других бывших высокопоставленных чиновников.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский суд вынесет приговор по делу бывшего замгубернатора