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Президент России прилетел в Крым

Политика

В Ялте глава государства обсудит приоритетные вопросы развития страны

Президент России прилетел в Крым
Марина Каширская © ИА REGNUM
Ялта

Ялта, Крым, 23 ноября 2018, 13:27 — REGNUM  Владимир Путин уже прибыл в Крым, где вскоре проведёт заседание Государственного совета по вопросам исполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны. Об этом журналистам 23 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Российской Федерации уже в Крыму», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание состоится в обновлённом формате, который предполагает неформальный диалог главы государства с руководителями регионов и ключевых ведомств. Мероприятие состоится в ялтинском курортном комплексе «Мрия», который попал под санкции США, введённые 8 ноября.

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Национальные цели развития
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