В МВД Украины рассказали о протестах владельцев нерастаможенных авто

Киев, , 15:53 — REGNUM Владельцы автомобилей на еврономерах провели 54 акции протеста в 23 регионах Украины, заявили в пресс-службе МВД Украины, сообщило 22 ноября издание Strana.ua.

Заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич рассказал, что в акциях приняли участие 5,8 тыс. автомобилистов на 3,4 тыс. транспортных средств. В целом протест проходил мирно, всего в реестр досудебных расследований внесены данные о 18 правонарушениях.

Напомним, общественная организация «АвтоЕвроСила» объявила 20 ноября о начале акций протеста на всей территории Украины. Протестующие потребовали отменить существующие правила растаможки авто и доработать законы в сторону удешевления этой процедуры.

Верховная рада не пошла на поводу у автомобилистов и отказалась отменять законы.

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22 ноября законы подписал глава парламента Андрей Парубий.