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Новый глава Хакасии предложил сократить десятки чиновников

Политика

Коммунист Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии 15 ноября 2018 года

Новый глава Хакасии предложил сократить десятки чиновников
Иллюстрация: R-19.ru
Глава Хакасии Валентин Коновалов

Абакан, 23 ноября 2018, 09:13 — REGNUM  Власти Хакасии объявили о первых шагах по оптимизации и сокращению кадров. 22 ноября состоялось заседание бюджетного комитета Верховного совета (парламента Хакасии), где в том числе был рассмотрен этот вопрос.

Уточняется, что члены комитета одобрили предложение главы Хакасии Валентина Коновалова о мерах по сокращению в исполнительных органах региона.

По словам главы комитета по бюджету и налоговой политике Олега Иванова, из постоянного представительства Хакасии сократят 12 человек, экономия составит 6,5 млн рублей. Администрация главы потеряет 10 человек — экономия 6,4 млн рублей. Кроме того, на 15 человек уменьшится персонал «Республиканской телевизионной сети» (РТС), учредителем которой является министерство имущественных и земельных отношений. По фонду оплаты труда это принесёт до 9,2 млн рублей в год. Из республиканской газеты «Хакасия» сократят семь человек. Экономия по фонду оплаты труда — 6,7 млн.

Иванов подчеркнул, что это лишь первые шаги в направлении экономии и сокращений, сообщает ИА «Хакасия».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября состоялся второй тур выборов главы Хакасии. Жители региона поддержали 30-летнего кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, отдав ему 57,57% голосов «за». 15 ноября Коновалов вступил в должность главы региона.

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