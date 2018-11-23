Скотленд-Ярд обнародовал запись передвижений Петрова и Боширова в Солсбери

Лондон, , 07:28 — REGNUM Полиция Лондона по минутам отследила передвижения граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. На сайте полицейского ведомства опубликованы три ведеозаписи.

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Как утверждает лондонская полиция, все кадры сняты в один день — 4 марта, когда и были отравлены Скрипали. На кадрах видно, как двое мужчин с вокзала в Солсбери идут в город, где прогуливаются по Уилтон-Роуд (в «непосредственной близости от дома Скрипалей») и Фишертон-стрит. Вскоре после этого, по убеждению правоохранителей, на ручке входной двери Скрипалей они разместили нервно-паралитическое вещество «Новичок».

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Кроме того, опубликована и фотография специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов, в котором якобы и было привезено отравляющее вещество.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочь Юлия были госпитализированы в больницу британского города Солсбери в критическом состоянии 4 марта. Великобритания, не имея никаких доказательств, поторопилась обвинить Москву в причастности к инциденту, заявив, что нервно-паралитическое вещество, жертвой которого стали Скрипали, было изготовлено в России.

Кроме того, в причастности к отравлению Скрипалей Лондон обвинил двух граждан РФ, Александра Петрова и Руслана Боширова. Проводившие серию расследований группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что Петров — на самом деле военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ) Александр Мишкин, а Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига. Сами обвиняемые свою причастность к инциденту отрицают.

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