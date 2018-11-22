МИД РФ раскрыл причину истерик Запада на тему Азовского моря

Москва, , 23:54 — REGNUM Тема Крыма утратила остроту и не выполняет функцию давления на Россию, поэтому Киев и совокупный Запад раздувают истерику вокруг Азовского моря, заявил 22 ноября замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсант».

"Нынешний киевский режим в координации со своими зарубежными покровителями нашел очередную созданную на пустом месте антироссийскую тему», — сказал Григорий Карасин.

По мнению заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, реальная ситуация в Азовском море никому не интересна, но в качестве нового повода для нападок на Россию и расширения санкций ее можно использовать.

Все обвинения в адрес России в неких незаконных действиях основаны на доказательствах, не выдерживают никакой критики, подчеркнул российский дипломат.

Григорий Карасин напомнил, что осмотры российскими пограничниками судов в Азовском море абсолютно законны и соразмерны угрозам, регулярно исходящим от экстремистов.

«В Азовском море было задержано лишь одно судно под флагом Украины за нарушение правил рыболовства», — напомнил Карасин.

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