ЕС и Узбекистан подпишут договор о расширенном партнерстве

Ташкент, , 18:07 — REGNUM Правительственная делегация Узбекистана посетила Брюссель, где приняла участие в 14-м заседании Совета сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз», сообщает МИД Узбекистана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, обсудили приоритеты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

«На встрече достигнута договоренность о начале 23 ноября переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом, которое заменит действующее с 1 июля 1999 года Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейскими сообществами и их государствами-членами», говорится в сообщении.

Европейская сторона также подтвердила свою готовность оказать содействие Узбекистану при вступлении во Всемирную торговую организацию.

Кроме того, европейские партнеры согласились активно взаимодействовать с Узбекистаном в продвижении мирного урегулирования в Афганистане.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 6 ноября в Ташкенте начала работу консультативная миссия ЕС по управлению таможенными рисками, разведке в электронном пространстве и криминальной разведке.