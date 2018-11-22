Путин едет в Крым

Ялта, Крым, , 16:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета по поводу исполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны. Совещание состоится 23 ноября в Ялте. Об этом 22 ноября сообщает официальный сайт Кремля.

«Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. В ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач», — отметили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого президент России был на полуострове 15 мая на открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.