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Путин едет в Крым

Политика

Глава государства обсудит национальные цели и стратегические задачи страны

Путин едет в Крым
Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

Ялта, Крым, 22 ноября 2018, 16:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета по поводу исполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны. Совещание состоится 23 ноября в Ялте. Об этом 22 ноября сообщает официальный сайт Кремля.

«Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов. В ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач», — отметили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого президент России был на полуострове 15 мая на открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.

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Национальные цели развития
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