Британским спецслужбам посоветовали тщательнее отслеживать экстремистов

Лондон, , 15:57 — REGNUM Меры, которые спецслужбы Великобритании в 2017 году для предотвращения терактов в стране, не являются исчерпывающими. Кроме того, спецслужбы недостаточно тщательно отслеживали экстремистски настроенных граждан, а также не предприняли активных мер по борьбе с экстремистским контентом в медиа и на улицах. Такая информация содержится в докладе парламентского комитета по разведке.

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Парламентарии отметили, что данные ими спецслужбам и правительству рекомендации в этой области не были реализованы, а власти «не извлекли уроки» из произошедших до 2017 года терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что многие потенциальные террористы радикализовались или через места заключения, или через медиа, поэтому парламентарии считают необходимым расширить применение схемы отслеживания посетителей тюрем на всех заключенных-экстремистов. Также, по их мнению, усовершенствования требует и система отслеживания зарубежных поездок всех, кто подозревается в экстремистской деятельности.

Добавим, что в 2017 году в Великобритании было совершено пять терактов, в результате которых 36 человек погибли, десятки были ранены.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2017 года в Великобритании произошёл теракт. Взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена» в самом конце выступления американской певицы Арианы Гранде. Жертвами преступления стали 22 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Британские спецслужбы считают, что, кроме террориста-смертника, к организации взрыва могла быть причастна ещё группа лиц.

Ещё один теракт был совершён в Лондоне 3 июня 2017 года, на этот раз двойной. Трое террористов на автомобиле протаранили толпу пешеходов на Лондонском мосту, а затем подъехали к Боро-Маркету. Выйдя из автомобиля, злоумышленники начали нападать на прохожих с ножами. Полиция ликвидировала террористов.

По последним данным, в результате нападений погибли семь человек, еще более 45 получили ранения.

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