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Боевики штата Огаден покинут базу в Эритрее и вернутся в Эфиопию

Политика

Боевики Национального фронта освобождения Огадена (НФОО) намерены вернуться в Эфиопию из Эритреи, где они находились в изгнании

Аддис-Абеба, 22 ноября 2018, 21:30 — REGNUM  Командование боевиков Национального фронта освобождения Огадена (НФОО) сообщило, что их военизированное формирование оставит свою временную базу в Эритрее, где боевики дислоцировались в связи с изгнанием из страны, и вернется на родину в Джиджигу — столицу штата Эфиопское Сомали. Об этом сообщило 21 ноября эфиопское новостное агентство ECADF.

Командование боевиков НФОО подписало мирное соглашение с эфиопским федеральным правительством в Асмэре — столице Эритреи. По словам представителя НФОО, в рамках сделки обе стороны достигли исторического соглашения относительно политических прав жителей Огадена (ныне штат Эфиопское Сомали) и искренне сожалеют о возникновении конфликта между НФОО и федеральным правительством.

Первый раунд переговоров между боевиками и правительством прошел в сентябре. По результатам обсуждения эфиопский парламент удалил НФОО из списка террористических организаций, а боевики обязались сложить оружие.

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Зарубежная хроника
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