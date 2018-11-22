Пресс-конференция Путина меняет график заседаний Госдумы

Москва, , 14:23 — REGNUM Госдума перенесет заключительное пленарное заседание осенней сессии с 20 декабря на 19 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, такое решение принято в связи с возможной пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина.

«У нас по объему временному, мы не сокращаем время работы, потому что мы предполагаем сделать перерыв в 14:00 (мск) на час, в 15 начать работу и завершить по мере необходимости не ранее 18:00 точно с тем, чтобы 20 (декабря) день у вас будет свободен, тем более, мы видим из средств массовой информации… возможно, будет пресс-конференция президента РФ», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Он обратил внимание на то, что когда происходит знаковые событие в политической жизни страны, «как правило, все политики у телевизоров».

И чтобы не разрываться между залом заседаний и телевизором Дума выстроит работу таким образом, чтобы и законы рассмотреть, и посмотреть пресс-конференцию.