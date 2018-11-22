Вслед за Юрием Бойко «Оппоблок» покинули три депутата Верховной рады

Киев, , 12:55 — REGNUM Из парламентской фракции «Оппозиционный блок» вышли три депутата, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщило 22 ноября издание «Украинская правда».

Фракцию покинули Евгений Бакулин, Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.

Парубий также объявил новым главой фракции депутата Вадима Новинского. Заместителями Новинского стали депутаты Александр Вилкул и Юрий Воропаев.

«Объявляю о создании в Верховной раде восьмого созыва межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь». Подчёркиваю, не группы, а объединения», — заявил Андрей Парубий.

Сопредседателями нового объединения стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Напомним, 20 ноября совет фракции «Оппозиционный блок» исключил Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина «за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей». Бойко в свою очередь заявил, что к расколу фракции причастна администрация президента Украины Петра Порошенко, которой важно ослабить оппозицию в преддверии президентских выборов на Украине.

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Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.