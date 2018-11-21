Власти раскололи Оппоблок, чтобы вывести Порошенко во второй тур — депутат

Киев, , 13:27 — REGNUM Сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко обвинил действующую власть в своём исключении из фракции Оппозиционный блок. Об этом Бойко заявил 21 ноября в кулуарах Рады.

По его словам, власти раскололи Оппозиционный блок, чтобы действующий президент Петр Порошенко вышел во второй тур президентских выборов.

«Это работа действующей власти, потому что ей не нужен ежиный кандидат на выборах от юго-востока. Они понимают, если есть единый кандидат, то Порошенко не попадает во второй тур. Они все сделали, чтобы переманить на свою сторону часть Оппозиционного блока. Это конечно плохо, но это нас не остановит. Мы дальше идем вперед. Мы консолидируем всех тех, кто хочет бороться с нынешним режимом, и мы уверены в успехе», — сказал Бойко.

Он призвал Киев «начать прямой диалог и договориться с Кремлем о прекращении войны».

«Мы — украинская партия, мы проукраинская платформа, мы защищаем интересы наших избирателей, мы защищаем интерес Украины. Те, кто называют нас пророссийскими, наверное, ошиблись, потому что мы выступаем за то, чтобы мир был во всей стране, а это невозможно без достижения договоренностей и диалога с Российской Федерацией… Люди требуют мира, а для этого нужен прямой диалог», — добавил Бойко.

Как сообщалось, 20 ноября депутат от фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский заявил, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из фракции Оппоблок «за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей».

«Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве с Вадимом Рабиновичем о создании так называемой платформы «Оппозиционная платформа — За жизнь», на которое Бойко не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд», — пояснил Новинский.

Напомним, 9 ноября сопредседатель фракции Оппозиционный блок Бойко и внефракционный депутат, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». Совет «Оппозиционной платформы» единогласно выдвинул кандидатуру Бойко для участия в президентских выборах.