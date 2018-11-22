В Казахстане прокурор запросил пожизненное заключение для банкира Аблязова

Астана, , 09:02 — REGNUM Государственный обвинитель запросил пожизненное лишение свободы для беглого банкира Мухтара Аблязова, который подозревается в заказном убийстве банкира Ержана Татишева, сообщает 22 ноября издание InformBuro.

По версии следствия, Аблязов устранил Татишева с помощью бизнесмена Муратхана Токмади с целью получения активов банка «ТуранАлем». Покушение на банкира было инсценировано под несчастный случай на охоте.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Муратхан Токмади, осужденный на 10,5 лет, подтвердил в суде, что убил Ержана Татишева по поручению Аблязова за вознаграждение в размере $4 млн.

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