Фронт ПОЛИСАРИО подтвердил участие в переговорах с Марокко в Женеве

Тифарити, , 23:35 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО подтвердил намерение участвовать в предстоящих переговорах по Западной Сахаре под эгидой ООН, который должны состояться в начале декабря в Женеве, сообщает Sahara Press Service.

Как говорится в распространённом заявлении, ПОЛИСАРИО готов участвовать в переговорах «добросовестно и с полной готовностью возобновить процесс урегулирования конфликта в Западной Сахаре на основе международного права». представители Сахарави в Мадриде

«Мы едем в Женеву… чтобы возобновить процесс урегулирования, чтобы позволить сахарскому народу реализовать своё неотъемлемое право на самоопределение», — заявил представитель Западной Сахары в Европе Мохамед Сидати в кулуарах 43-й Европейской конференции поддержки и солидарности с Западной Сахары (EUCOCO-2018).

Как передавало ИА REGNUM, в ООН на декабрь 2018 года назначены переговоры по политическому урегулированию в Западной Сахаре, целью которых заявлены «анализ событий после последнего раунда переговоров, обсуждение региональных проблем и следующие шаги политического процесса в Западной Сахаре».

На круглый стол 5 и 6 декабря в Женеве приглашены генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали и министры иностранных дел Марокко, Мавритании и Алжира.

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