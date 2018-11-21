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В России пересматривают позицию по вводу войск в Афганистан

Политика

Меняют на противоположную

В России пересматривают позицию по вводу войск в Афганистан
Советский и афганский офицер позируют для прессы 20 октября 1986 года, в центре города Кабул

Москва, 21 ноября 2018, 20:42 — REGNUM  Госдума намерена принять заявление, содержащее пересмотр позиции по вводу войск в Афганистан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, в ходе парламентских слушаний был поддержан соответствующий проект заявления нижней палаты парламента.

По мнению участников, осуждение в 1989 году на Съезде народных депутатов СССР решения о вводе советских войск в Афганистан было исторически несправедливым.

«Государственная дума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года», — говорится в документе.

Предлагается исходить из того, что решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан принималось в декабре 1979 года согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Советским Союзом и Демократической Республикой Афганистан с учетом неоднократно поступивших просьб афганского руководства о прямом советском вмешательстве в конфликт.

Проект документа предполагается еще доработать с учетом замечаний, после чего проект постановления будет вынесен на обсуждение нижней палаты парламента.

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