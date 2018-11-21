Правящая партия Индии сделает язык мизо официальным ради победы на выборах

Нью-Дели, , 23:49 — REGNUM Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) сделает мизо, распространённый в штате Мизорам, официальным языком Индии. Об этом 20 ноября сообщило индийское новостное издание «Панджаб кесари» со ссылкой на программу партии на выборах в штате Мизорам.

Программный документ БДП представил Рам Мадхав, глава отделения партии в штате Мизорам. В случае победы на выборах в местное законодательное собрание, «Индийская народная партия» обязуется снизить цены на рис в штате до одной рупии за килограмм (примерно 0,9 рублей), создать 50 тысяч рабочих мест, открыть учебные заведения для медсестёр и инженеров, а также модернизировать инфраструктуру.

Выборы в штате Мизорам состоятся 28 ноября 2018 года. В данном штате традиционно сильна партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) — основной политический соперник БДП.