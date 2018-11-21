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Индия обучит отряды Катара обеспечению безопасности в нефтегазовой отрасли

Политика

Делегация МВД Катара изъявила желание организовать подготовку своего личного состава на индийской тренировочной базе в Хайдарабаде

Нью-Дели, 21 ноября 2018, 22:00 — REGNUM  Делегация министерства внутренних дел Катара посетила столицу Индии Нью-Дели. По сообщению индийского новостного издания «Аадж так», состоялась встреча представителей правительства Катара и главы Центральных сил безопасности на промышленных объектах (ЦСБПО) Раджешем Ранджаном.

В ходе переговоров стороны достигли соглашения по поводу обмена опытом, межведомственного сотрудничества в сфере применения новых технологий, а также обеспечения оперативности полицейских подразделений ведомств. Делегация Катара изъявила желание организовать на тренировочной базе ЦСБПО в Хайдарабаде подготовку личного состава МВД Катара, задействованного в обеспечении безопасности на объектах нефтегазовой отрасли.

Центральные силы безопасности на промышленных объектах являются родом вооруженных сил Индии. Основная задача данного ведомства состоит в обеспечении безопасности наиболее важных административных зданий, промышленных объектов, крупных аэропортов и железнодорожных станций.

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Зарубежная хроника
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