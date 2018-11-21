Премьер-министр СРВ: необходимо защищать принципы свободной торговли

Ханой, , 22:36 — REGNUM Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук принял участие в саммите АТЭС во главе вьетнамской делегации. В рамках выступления на саммите премьер-министр отметил, что лидеры стран должны найти подход к решению настоящих проблем в мировой торговле, которые препятствуют развитию эффективного взаимодействия, а также грозят обернуться еще более серьезными последствиями для мировой экономики.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук провел ряд рабочих встреч с лидерами государств в рамках саммита. Премьер-министр заверил лидеров стран в том, что национальное собрание Вьетнама (парламент) с вероятностью в 100% ратифицирует обновленное соглашение CPTPP.

Премьер-министр также заметил, что Вьетнам является участником более 16 соглашений о зоне свободной торговли с более чем 60 странами. Все это говорит о желании Вьетнама придерживаться основополагающих принципов мировой торговли. По мнению Нгуен Суан Фука, только так и никак иначе страны могут обеспечить условия для эффективного и устойчивого развития. Свободная торговля — единственно верное решение для мирового сообщества.