ЕС призвал мировое сообщество поддержать мирный процесс на Африканском Роге

Аддис-Абеба, , 21:33 — REGNUM Вице-президент и Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, высоко оценив недавнее примирение сторон и укрепление сотрудничества стран на Африканском Роге, обратилась к международному сообществу с просьбой оказать конкретную поддержку странам Рога, чтобы обеспечить долгосрочную стабильную ситуацию в регионе. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

Г-жа Могерини добавила, что резолюция Совета Безопасности ООН о снятии санкций с Эритреи дает беспрецедентную возможность ускорить процесс примирения и экономической интеграции для стран Африканского Рога.

Вице-президент отметила, что лидеры стран Рога преодолевают старую напряженность и начинают новую эру сотрудничества, которая потребует участия всех стран региона. Она подчеркнула, что успех в этом процессе принесет процветание странам Африканского Рога, консолидирует их экономики и создаст уверенность в построении мира в регионе.

«Мы ожидаем, что все наши партнеры будут поддерживать нас в этом вопросе и внесут свой вклад в эту историческую возможность становления мира и процветания на Африканском Роге», — сказала вице-президент.