Косово вновь не удалось вступить в Интерпол

Приштина, , 22:22 — REGNUM В Дубаи на 87 ассамблее Интерпола состоялось голосование о вступлении Косово в эту организацию. Голосование проходило в два этапа. Во втором туре голосования против кандидатуры Косово высказалось 51 государство, 16 воздержались. Это уже третья попытка Косово вступить в Мировую организацию уголовной полиции.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», президент Косово Хашим Тачи заявил, что Республика уже соответствует всем необходимым критериям. Однако Сербия встает на пути Косово к членству в международных организациях.

Министр иностранных дел Бехджет Пацолли также обвинил в поражении Сербию, заявив, что разногласия велики, и последняя пускает в ход все средства, чтобы не допустить вхождение Косово в Интерпол.

Тот факт, что Косово является единственной страной, вопрос о членстве которой стоял в повестке дня, которая не присоединилась к Мировой организации уголовной полиции, после того, как Кирибати и Вануату были допущены в ИНТЕРПОЛ, по-видимому, весьма обеспокоил руководителя МИДа.

Глава парламентской группы Демократической партии Косово Млили Красничи призвал увеличить пошлины на сербские товары с 10 до 25%, аргументировав это тем, что политика Сербии не оставила пространства для взаимопонимания с Косово.