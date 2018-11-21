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Косово вновь не удалось вступить в Интерпол

Политика

В частично признанной республике в провале винят Сербию

Приштина, 21 ноября 2018, 22:22 — REGNUM  В Дубаи на 87 ассамблее Интерпола состоялось голосование о вступлении Косово в эту организацию. Голосование проходило в два этапа. Во втором туре голосования против кандидатуры Косово высказалось 51 государство, 16 воздержались. Это уже третья попытка Косово вступить в Мировую организацию уголовной полиции.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», президент Косово Хашим Тачи заявил, что Республика уже соответствует всем необходимым критериям. Однако Сербия встает на пути Косово к членству в международных организациях.

Министр иностранных дел Бехджет Пацолли также обвинил в поражении Сербию, заявив, что разногласия велики, и последняя пускает в ход все средства, чтобы не допустить вхождение Косово в Интерпол.

Тот факт, что Косово является единственной страной, вопрос о членстве которой стоял в повестке дня, которая не присоединилась к Мировой организации уголовной полиции, после того, как Кирибати и Вануату были допущены в ИНТЕРПОЛ, по-видимому, весьма обеспокоил руководителя МИДа.

Глава парламентской группы Демократической партии Косово Млили Красничи призвал увеличить пошлины на сербские товары с 10 до 25%, аргументировав это тем, что политика Сербии не оставила пространства для взаимопонимания с Косово.

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Зарубежная хроника
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