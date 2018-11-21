Правительству РФ неинтересно мнение Госдумы РФ по поводу миграции?

Москва, , 18:36 — REGNUM Госдуме РФ не удалось включить в Концепцию миграционной политики РФ свои замечания и поправки. Об этом 21 ноября, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы довольно случайно узнали, если не ошибаюсь, 13 ноября, что до 16 ноября министерство внутренних дел собирает в соответствии с указом президента РФ предложения (касающиеся новой Концепции миграционной политики — прим. ИА REGNUM ) от разных министерств и ведомств, — сообщил депутат. — Нам в Федеральное собрание никакого запроса по этому поводу не было. Нас никто не спрашивал: «Что вы думаете по этому поводу?» Мы, конечно, благодарны, что нам прислали эту концепцию, и мы смогли её посмотреть и обсудить, но к этому моменту концепция уже была на красном бланке. То есть всё, что мы обсуждали в Думе, и хорошее, и плохое, никакого отражения в подписанной через неделю концепции уже не нашло. Были исключены любые поправки в документе, который пошёл уже на подписание. Я хотел бы в этом отношении надеяться, что дальше мы прекратим имитацию согласования с Федеральным собранием и будем в самом деле относиться к этим вопросам так, как они того заслуживают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с 2019 года начнёт действовать новая концепция по государственной миграционной политике. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно этому указу, правительству России поручено в трёхмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации концепции в 2019—2021 годах, обеспечить её реализацию, своевременную корректировку и контроль. Докладывать о ходе реализации концепции правительство РФ будет главе государства ежегодно.