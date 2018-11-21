Президент Грузии сожалеет, что страна остается без Совбеза

Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Президент Грузии сожалеет, что после президентских выборов нынешний Совет безопасности будет ликвидирован, а структуры, которая заменит его, пока не создали. Об этом заявила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.

По ее словам, несмотря на неоднократные призывы президента, правительство не создало такой орган, в котором высшие должностные лица принимали бы политические решения по вопросам обороноспособности и безопасности страны.

«После принесения новым президентом присяги в силу вступят конституционные изменения, на основании которых ликвидируется такой стратегически важный государственный совещательный орган, как Совет национальной безопасности. Президент неоднократно отмечал, что для страны, находящейся в таком положении, как Грузия, недопустимо отсутствие подобного органа, и что необходимо своевременно создать другое ведомство, которому в постоянном режиме будут переданы все функции Совбеза, и платформу, на которой у высших должностных лиц будет возможность постоянной работы над вопросами, которые рассматривались Советом безопасности», — заявила Нацвлишвили.

Напомним, что ограничивающие полномочия президента изменения были внесены в конституцию Грузии в 2017 году. Несмотря на то, что президент Георгий Маргвелашвили, оппозиция и неправительственный сектор критиковали представленный правительством проект основного закона, правящей партии, обладающей в парламенте конституционным большинством, удалось утвердить спорный законопроект. Часть его положений, в том числе касающаяся полномочий президента, вступит в силу после инаугурации главы государства, который будет избран 28 ноября.