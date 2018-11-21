Канцлер Австрии удостоен премии Европейского еврейского конгресса

Вена, , 13:43 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц удостоен почетной премии Европейского еврейского конгресса «Навигатор Иерусалима», пишет газета Kurier.

Премия была вручена канцлеру на торжественном вечере в Вене 20 ноября.

«Вы доказали, что являетесь человеком принципов и видений, и Вы — истинный друг еврейского народа», — подчеркнул президент конгресса Моше Кантор.

«Глядя на самые мрачные главы истории Австрии, Вы не закрывали глаза на историческую правду, Вы приняли ее с ответственностью великого государственного деятеля», — сказал Кантор.

Банкет был приурочен к конференции Европейского союза, посвященной борьбе с антисемитизмом. Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в Вену по случаю конференции из-за внутриполитических проблем в Израиле.

Напомним, в настоящее время правительство Израиля не поддерживает контакты с министрами, принадлежащими к Австрийской партии свободы. Израиль обвиняет эту партию в антисемитизме. Канцлер Себастьян Курц — член Австрийской народной партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Австрии: «Убеждена, что в правительстве нет антисемитов»