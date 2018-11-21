Додон выразил надежду на скорое объединение Молдавии и Приднестровья

Москва, , 13:14 — REGNUM В ближайшее время Молдавия и Приднестровье должны консолидироваться и достичь исторического решения по объединению страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Госдумы.

«Я подчёркиваю востребованность возвращения в ближайшем будущем в повестку переговорного формата «пять плюс два» обсуждения возможной модели политического решения приднестровского конфликта», — заявил Додон.

«Надо чётко понимать: у Молдовы нет будущего без Приднестровья. И у Приднестровья без Молдовы нет будущего. Я не раз об этом говорю. Мы все в одной лодке: и Кишинёв, и Тирасполь. И нам решать, будем плыть мы вместе или, не дай бог, будем тонуть вместе. У нас нет противоречий, нет противоречий между нашими народами, нет той ненависти, которая, к сожалению, есть в других конфликтных регионах. Нужно просто на политическом уровне договориться, как мы будем жить дальше», — подчеркнул президент Молдавии.

В последние годы наладился конструктивный диалог с лидерами Приднестровья, отметил он.

Было найдено понимание по вопросу поддержки совместной миротворческой миссии на Днестре, за два последних года удалось решить те проблемы, которые не решались два десятка лет: создан механизм признания дипломов вузов из Приднестровья, есть соглашение о нейтральных номерах транспорта из Приднестровья, сделаны шаги решения проблем связи, найдено решение и по многим другим вопросам.

В связи с этим президент особо подчеркнул роль миротворческой миссии, которая много лет успешно действует в Молдавии на обоих берегах Днестра.

«Убеждён, что обеспечение безопасности и перспектив развития Молдовы невозможно без достижения мирного и справедливого решения Приднестровской проблемы в общепризнанном формате «пять плюс два», в котором Российская Федерация является страной-посредником и гарантом всеобъемлющего политического урегулирования данной проблемы», — добавил президент.

«Как бы ни изощрялись критики внутри страны и за рубежом, граждане Республики Молдова точно знают, что мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции. Это позиция большинства граждан Республики Молдовы», — подчеркнул Додон.

По его мнению, пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы, пока не будет согласован механизм поддержания мира и стабильности, говорить о свёртывании миротворческой операции «может лишь популист или умышленный провокатор».