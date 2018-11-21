Додон уверен в скором улучшении межпарламентских отношений РФ и Молдавии

Москва, , 12:52 — REGNUM Депутаты молдавского парламента искусственно сдерживает развитие имеющегося потенциала, однако вскоре этому придёт конец. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Госдумы.

«Большинство депутатов молдавского парламента искусственно сдерживает развитие имеющегося потенциала. Не все в Кишинёве поняли, что нельзя ставить национальные интересы страны в зависимость от ложных, сиюминутных, идеологических и узкопартийных интересов», — заявил Додон.

«Но нынешнему составу парламента Республики Молдовы практически остались считанные дни. Мандат нынешнего парламента Молдовы заканчивается на следующей неделе 30 ноября, и уже в ближайшее время, я думаю, ситуация изменится», — подчеркнул он.

Президент отметил, что Российская Федерация была, остаётся и останется стратегическим партнёром Молдавии.

«Подтверждаю, что на политическом уровне мы делаем всё возможное, чтобы сохранить и укреплять это партнёрство. Никому не удастся разрушить дружеские, братские, духовные, культурные экономические связи, которые наши народы строили веками», — указал он.