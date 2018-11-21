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Додон пообещал защищать статус русского языка в Молдавии

Политика

«Русский язык в Молдавии был и должен остаться дальше языком межнационального общения»

Додон пообещал защищать статус русского языка в Молдавии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игорь Додон

Москва, 21 ноября 2018, 12:35 — REGNUM  Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Госдумы.

«Знание русского языка для граждан Республики Молдовы — это дополнительные плюсы и преимущества. Мы, конечно, должны изучать и другие языки, но русский язык в Молдавии был и должен остаться дальше языком межнационального общения», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что более миллиона молдавских граждан называют русский язык основным языком повседневного общения, и русскому языку в Молдавии законодательно придан статус языка межнационального общения.

«Мы будем это защищать», — пообещал Додон.

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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