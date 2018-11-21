Судья Хахалева покинула пост в Краснодарском краевом суде

Краснодар, , 12:33 — REGNUM Судья Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. Решение о ее уходе с поста было принято по итогам заседания коллегии суда 20 ноября

«Вчера на президиуме прошло совещание, по итогам которого произошли кадровые перестановки. Теперь место председателя коллегии по административным делам занимает Александр Пятигора», — цитирует «Коммерсантъ» пресс-службу краевого суда.

Имя Елены Хахалевой оказалось в центре скандала в 2017 году после того, как в сети появились кадры видеосъемки свадьбы ее дочери. Тогда стоимость мероприятия оценили в два миллиона долларов. Впрочем, позже сама Хахалева пояснила, что расходы на свадьбу были куда ниже, около 3,5−4 млн рублей, взял их на себя отец невесты, а некоторые известные артисты и вовсе выступали бесплатно. Позже скандал получил продолжение: появилась информация, что у Хахалевой нет юридического образования, ее позже опровергли. Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда.

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