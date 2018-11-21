В Белоруссии выступили за диалог между интеграционными объединениями

Минск, , 11:43 — REGNUM Белоруссия выступает за диалог между интеграционными объединениями на евразийском пространстве, заявил 21 ноября глава МИД страны Владимир Макей.

По его словам, расположенная на стыке Евразийского и Европейского союзов, Белоруссия стремится к «интеграции интеграций», что «близко продвигаемой в Европе идее совместимости».

«(Минск) выступает за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между интеграционными объединениями», — заявил Макей на заседании коллегии министерств иностранных дел Белоруссии и РФ в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Макей и вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини договорились ускорить завершение переговоров по новым приоритетам партнерства между Евросоюзом и Белоруссией.

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