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В Белоруссии выступили за диалог между интеграционными объединениями

Политика

Белоруссия стремится к «интеграции интеграций»

Минск, 21 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  Белоруссия выступает за диалог между интеграционными объединениями на евразийском пространстве, заявил 21 ноября глава МИД страны Владимир Макей.

По его словам, расположенная на стыке Евразийского и Европейского союзов, Белоруссия стремится к «интеграции интеграций», что «близко продвигаемой в Европе идее совместимости».

«(Минск) выступает за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между интеграционными объединениями», — заявил Макей на заседании коллегии министерств иностранных дел Белоруссии и РФ в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Макей и вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини договорились ускорить завершение переговоров по новым приоритетам партнерства между Евросоюзом и Белоруссией.

Читайте подробнее: Минск и ЕС ускорят переговоры по новым приоритетам партнерства

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Внешняя политика Белоруссии
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