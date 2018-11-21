Смольный хочет выделить 560 млн рублей частной компании, депутаты против

Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания заинтересовались судьбой 560 млн рублей, которые из бюджета города получит компания «Авенариум+» якобы на строительство SPA-комплекса на берегу Финского залива. Соответствующий запрос на имя врио губернатора Александра Беглова утвердили на пленарном заседании 21 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, парламентарии воспротивились созданию детского оздоровительного комплекса в Сестрорецке за бюджетный счет еще в 2017 году. Тогда городские власти собирались дать структуре АО «Авенариум+» 1 млрд рублей на возведение того, что многие депутаты называли SPA-центром в идеальной локации.

На территории, где планируется расположить комплекс, находятся два исторических памятника деревянного зодчества — загородный дом Ф. Р. Витцеля и дача Б. Н. Кана на Парковой улице. Из-за сопротивления ЗакСа проект тогда притормозили, а деньги перераспределили.

В 2018 году на детский оздоровительный комплекс заложили 560 млн рублей с тем условием, что компания получит разрешение на строительство к 1 июля. Разрешение «Авенариум+» не получил, вице-губернатор Михаил Мокрецов заявил, что финансирование перенесли на ноябрь.

«Но по состоянию на 20 ноября мероприятия по строительству детского оздоровительного комплекса не начаты, отсутствует не только разрешение на строительство, но и дорожная карта, а проведение строительных работ в зимний период представляется сомнительным», — замечает депутат-единоросс Александр Ходосок.

Он также указывает, что правительство Санкт-Петербурга убрало из проекта бюджета на 2019 год дальнейшее финансирование в 442 млн рублей на этот проект.

«Прошу сообщить, на какие цели пойдут бюджетные инвестиции в декабре 2018 года акционерам АО «Авенариум+» в размере 563 млн 800 тысяч рублей», — интересуется Ходосок. Также он просит Беглова уточнить, как будут строить комплекс в 2019 и последующих годах.

«Эсер» Алексей Ковалев спросил у единоросса, нет ли у него информации, подкрепленной доказательствами, о том, что структура АО «Авенариум+» аффилирована с вице-губернаторами Михаилом Мокрецовым, Александром Говоруновым или их семьями.

«Такой информации на сегодня у меня нет, я в правоохранительные органы пока не обращался. Но мои попытки присутствия на тех или иных совещаниях, которые проводил Мокрецов, не увенчались успехом», — ответил Ходосок.

Ранее о том, что семья генерального директора «Авенариум+» Ирины Кадычниковой якобы находится в «близких, дружеских отношениях» с вице-губернатором Михаилом Мокрецовым, отвечающим в Смольном за финансово-имущественный блок, заявлял с трибуны Заксобрания депутат Максим Резник («Яблоко»).

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Добавим, с того момента разрушилась дача титулярного советника Николая Кочкина, построенная в стиле модерн в 1906—1909 годах. Еще в 2012 году дом считался частично расселенным, но жилым. Это одно из строений, которые компания «Авенариум+» должна была перестроить под апарт-отель после реставрации, но никаких шагов в этом направлении предпринято не было.

Также напомним, что Михаил Мокрецов подал в отставку по собственному желанию. Как ожидалось, последним днем его работы в Смольном станет среда, 21 ноября.

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