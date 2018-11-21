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В аэропорту Кёльна прошли крупнейшие в ФРГ антитеррористические учения

Политика

Было сымитировано нападение исламистов, расстреливающих пассажиров аэропорта

В аэропорту Кёльна прошли крупнейшие в ФРГ антитеррористические учения
Спецназ Германии

Кёльн, Германия, 21 ноября 2018, 08:25 — REGNUM  В ночь на 21 ноября в немецком аэропорту Кёльн/Бонн прошли крупнейшие в Германии антитеррористические учения, передает канал N-TV.

В учениях приняли участие около тысячи человек, в том числе кёльнская и федеральная полиция, спецназ и пограничники, служба безопасности аэропорта, таможенные работники. Это были первые учения в аэропорту — до сих пор такие мероприятия проводились только на вокзалах.

Организаторы имитировали атаку группы исламистских террористов, вооруженной автоматами и взрывчаткой. Они отталкивались от сценария настоящих терактов, совершенных во Франции и Бельгии в 2015 и 2016 годах.

В связи с учениями была нарушена работа аэропорта, полностью закрыт первый терминал.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября на главном вокзале Кёльне 55-летний уроженец Сирии пытался устроить теракт с большим количеством жертв. Он поджег ресторан быстрого питания и взял в заложники женщину, однако был взят штурмом. Кроме террориста пострадали три человека.

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