Индонезия и Восточный Тимор укрепляют сотрудничество по линии Юг-Юг

Джакарта, 21 ноября 2018, 08:02 — REGNUM Индонезийское правительство укрепляет сотрудничество с министерством транспорта Восточного Тимора по линии Юг-Юг, сообщает Antaranews.
Сотрудничество направлено на улучшение водоснабжения в Восточном Тиморе для обеспечения доступа к безопасной питьевой воде 75% граждан.
Сообщается, что Организация Объединенных Наций (ООН) возложила на Индонезию задачу по оказанию помощи Восточному Тимору в контексте сотрудничества Юг-Юг.
Правительство Восточного Тимора полагает, что необходимо развивать сотрудничество с Индонезией. Оно также надеется, что Индонезия продолжит оказывать поддержку Восточному Тимору, с тем чтобы страна смогла стать членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Напомним, сотрудничество по линии Юг-Юг нацелено на развитие взаимодействия между развивающимися странами в целях достижения независимости на основе солидарности, равенства и взаимной выгоды.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Демократической Республики Восточного Тимора Франциско Гуттерес прибыл с визитом в Индонезию 27 июня 2018 года, чтобы встретиться с президентом страны Джоко Видодо.
Подробности: Президент Восточного Тимора прибыл в Индонезию