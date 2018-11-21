Индонезия и Восточный Тимор укрепляют сотрудничество по линии Юг-Юг

Джакарта, , 08:02 — REGNUM Индонезийское правительство укрепляет сотрудничество с министерством транспорта Восточного Тимора по линии Юг-Юг, сообщает Antaranews.

Сотрудничество направлено на улучшение водоснабжения в Восточном Тиморе для обеспечения доступа к безопасной питьевой воде 75% граждан.

Сообщается, что Организация Объединенных Наций (ООН) возложила на Индонезию задачу по оказанию помощи Восточному Тимору в контексте сотрудничества Юг-Юг.

Правительство Восточного Тимора полагает, что необходимо развивать сотрудничество с Индонезией. Оно также надеется, что Индонезия продолжит оказывать поддержку Восточному Тимору, с тем чтобы страна смогла стать членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Напомним, сотрудничество по линии Юг-Юг нацелено на развитие взаимодействия между развивающимися странами в целях достижения независимости на основе солидарности, равенства и взаимной выгоды.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Демократической Республики Восточного Тимора Франциско Гуттерес прибыл с визитом в Индонезию 27 июня 2018 года, чтобы встретиться с президентом страны Джоко Видодо.

Подробности: Президент Восточного Тимора прибыл в Индонезию