Заседание в Раде прошло на фоне карты Украины без Крыма

Киев, , 07:33 — REGNUM Карта Украины без Крымского полуострова была использована в ходе заседания временной следственной комиссии украинского парламента, пишет 20 ноября портал «Русская весна».

Отмечается, что заседание комиссии было посвящено расследованию фактов хищения в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в период с 2004 по 2017 год.

В ходе демонстрации доклада собравшимся был показан слайд, на котором карта Украины была изображена без Крыма. Также сообщается, что никто из присутствующих за все время показа не отреагировал на «нарушение территориальной целостности» страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины заявили, что украинский телеканал NewsOne пройдёт внеплановую проверку из-за трансляции карты, на которой Крым был обозначен российской территорией.

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