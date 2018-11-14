Украинский телеканал NewsOne проверят из-за карты без Крыма

Киев, , 14:02 — REGNUM Телеканал NewsOne пройдёт внеплановую проверку из-за трансляции карты, на которой Крым был обозначен российской территорией, заявили в пресс-службе национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, сообщил 14 ноября официальный сайт совета.

«7 ноября 2018 года телеканал NewsOne… разместил карту Европы, на которой цветом обозначения стран территория «временно оккупированной Автономной республики Крым» была отделена от материковой части Украины, и одновременно присоединена к границам Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Телеканал официально проверят на «пропаганду войны и популяризации отдельных действий страны-агрессора, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины».

Напомним, в конце октября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян инициировал проверку против руководителя госслужбы страны по безопасности на транспорте Михаила Ноняка, который проиллюстрировал свой выступление картой с российским Крымом.

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Напомним также, что Крым вошёл в состав России в начале 2014 года после всеобщего референдума, на котором воссоединение поддержали свыше 90% жителей полуострова. Истинность результатов референдума были вынуждены признать даже западные социологи.