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Кедми: в Нюрнберге не осудили нацизм потому что он был нужен против СССР

Политика

«В то время часть немецких генералов сидели с американскими и английскими генералами, планируя войну против Советского Союза. Нельзя было, нужны они были!»

Кедми: в Нюрнберге не осудили нацизм потому что он был нужен против СССР
Нюрнбергский процесс

Москва, 21 ноября 2018, 05:14 — REGNUM  США и Европа не осудили нацизм как таковой и Вермахт на Нюрнберге потому, что расовая сегрегация им самим была не чужда, а опыт немецких нацистов был нужен для готовящейся войны против СССР, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Нюрнбергский процесс является результатом воли только одного человека — Иосифа Виссарионовича Сталина. Если бы его не было, не было бы этого процесса. Можно относиться к нему как угодно, но замалчивать этот факт — это просто фальсификация истории», — заявил Кедми, отмечая, что именно Сталин настоял на осуждении нацизма, и не говорить об этом или умалчивать является бесчестным.

По его словам, на Нюренбергском процессе не был осужден нацизм как таковой, но лишь германский нацизм. И не был осужден потому, что и США, и в Европе, особенно там, где процветал колониализм, расовая сегрегация была нормой. В то же самое время не был осужден и Вермахт, но уже по иной причине.

«В то время часть немецких генералов сидели с американскими и английскими генералами, планируя войну против Советского Союза. Нельзя было, нужны они были! Кто возглавил БНД, разведку Германии, которая потом была создана? Гелен, офицер советского отдела «Абвера» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Вермахт был им нужен, поэтому нельзя было его судить!», — заявил Кедми.

Он также отметил, что именно по этой причине Канада приняла больше всего нацистских преступников, а потом США, а части из них было обеспечено убежище в Латинской Америке.

Напомним, что с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года проходил международный судебный процесс над бывшей верхушкой гитлеровской Германии в Международном военном трибунале. Этот процесс вошел в историю, как Нюрнбергский. Со стороны обвинения выступали представители СССР, США, Великобритании и Франции.

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Реабилитация нацизма в Европейском Союзе
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