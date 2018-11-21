США продолжают обвинять Китай в промышленном шпионаже

Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Пекин продолжает использовать несправедливые условия рынка для получения американских технологий, говорится в официальном отчете торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

«Китай руководит и создает нечестные условия для систематического инвестирования в американские компании с целью овладеть новейшими технологиями интеллектуальной собственностью, а также создать условия для передачи технологий китайским компаниям», — говорится в отчете.

Согласно отчету, Китай также способствует нелегальной краже американских разработок путем взлома компьютерных сетей компаний из США. Отмечается, что несмотря на все заявления и требования Соединенных Штатов, Китай не прекращает своих якобы нечестных практик в отношении американских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября американский минюст выдвинул обвинения в промышленном шпионаже против рядя китайских граждан. Как отмечает ведомство, эти граждане являлись сотрудниками министерства госбезопасности Китая и занимались кражей технологий и интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах.

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