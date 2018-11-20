Руководство «Единой России» признало снижение рейтинга среди избирателей

Москва, , 23:35 — REGNUM Рейтинг партии «Единая Россия» снижается в регионах страны, заявил 20 ноября на конференции московского отделения партии заместитель секретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам Виктора Селиверстова, при этом в российской столице позиции партии сохраняют стабильность.

По мнению заместителя секретаря генсовета ЕР, причиной падения рейтинга «Единой России» в регионах страны является голосование ее представителей в Госдуме за законы, которые народ России как минимум не одобряет.

«Мы видим, что, к сожалению… рейтинг партийный по многим регионам проседает. В силу, прямо скажем, законов, которые населением не очень поддерживаются», — цитирует агентство слова Виктора Селиверстова.

Стоит отметить, что утрата популярности партии «Единая Россия» совпала во времени с принятием Госдумой, где ЕР сохраняет большинство, законопроекта о пенсионной реформе.

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