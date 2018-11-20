УПЦ МП сообщила о давлении на своих иерархов

Киев, , 14:57 — REGNUM На епископов Украинской православной церкви (УПЦ МП) оказывается постоянное давление с целью принуждения к участию в «объединительном соборе», заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов. Его слова публикует информационно-просветительский отдел украинской православной церкви.

По словам Бахова, на сегодняшний день представители различных украинских сил оказывают давление на епископов УПЦ МП.

«Свидетельством этого есть ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ», — подчеркнул он.

Также на Украине постоянно публикуется различная информация о священнослужителях УПЦ МП и происходят вызовы епископов на беседы в Службу безопасности Украины (СБУ), добавил протоиерей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, ранее вызванный в СБУ, заявил, что сотрудники украинской спецслужбы расспрашивали его о частоте заграничных поездок и предостерегли от возможных провокаций за рубежом.

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