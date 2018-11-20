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Глава Запорожской епархии УПЦ МП рассказал о беседе в СБУ

Экономика

Спецслужбы будут вызывать и других представителей неугодной церкви

Запорожье, Украина, 20 ноября 2018, 11:42 — REGNUM  Сотрудники СБУ расспрашивали о частоте заграничных поездок и предостерегли от возможных провокаций за рубежом, заявил руководитель митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука 19 ноября в своём видеообращении, опубликованном на сервисе Youtube.

Священнослужитель отметил, что его вызвали без повестки, беседа с представителями спецслужб была достаточно корректной, и никаких документов он не подписывал.

Лука также назвал президента Украины Петра Порошенко «гонителем церкви» и отметил, что священников канонической Украинской православной церкви продолжат вызывать на беседы в СБУ.

Напомним, 19 ноября под стенами запорожской епархии УПЦ МП прошла акция местных активистов майдана и участников АТО, выступающих за создание автокефальной украинской церкви под руководством Константинопольского патриархата. Участники держали в руках плакаты с лозунгами: «Хватит провокаций!», «Церковной войне не быть» и «За единую поместную украинскую церковь».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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