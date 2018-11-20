В Госдуме предложили запретить мусорные полигоны в крупных городах

Москва, , 14:41 — REGNUM В Госдуме обсуждают запрет мусорных полигонов в городах-миллионниках, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Госдума в первом чтении приняла проект закона о частичном выведении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя из-под «мусорной реформы». Три города наделяются правом до 1 января 2022 года не применять одно положение федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ региональными операторами. Они будут заключать договоры с другими регионами о хранении своего мусора.

С предложением дать такое право всем городам-миллионникам предложил дать глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Конечно, крупные населенные пункты, крупные города, они выделяются. И здесь назывались города у нас и Екатеринбург, и Челябинск назывался, и Омск, и другие города… Для того, чтобы подготовить инфраструктуру для соответствующей переработки для крупных городов также потребуется такой перенос», — сказал Крашенинников.

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») не исключил обсуждения такой поправки при подготовке законопроекта ко второму чтению.

«Мы сейчас обсуждаем законопроект в первом чтении, а дополнительные предложения, которые, наверное, неизбежно… те или иные замечания к тексту, которые могут поступить от коллег, мы будем уже обсуждать в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению», — сказал парламентарий.

При этом он указал на то, что законопроект «про то, чтобы уйти в мусоропереработку, он про то, чтобы уйти в замкнутый цикл, чтобы уйти в утилизацию отходов».

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