«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море

Севастополь, , 10:42 — REGNUM В Средиземном море фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместные учения. По информации пресс-службы Черноморского флота, цель манёвров — обнаружение неопознанных воздушных целей и отражение ударов авиации условного противника.

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Отмечается, что за 2018 год на выполнение боевых задач в Средиземное море российские фрегаты выходят второй раз. Ранее в ходе межфлотского учения под руководством главнокомандующего ВМФ, которое состоялось в сентябре, они отработали задачи по предназначению.

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Напомним, новейшие фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» — корабли, построенные по проекту 1135.6 для Черноморского флота, водоизмещением около 4 тыс. тонн способны развивать скорость до 30 узлов и автономно действовать в отрыве от базы в течение 30 суток. Корабли несут на борту восемь крылатых ракет «Калибр-НК». Кроме того, они вооружены 100-мм артустановкой А-190, ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», комплексами ПВО, торпедными аппаратами и глубинными бомбами.

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