МИД Украины прокомментировал родство своего чиновника и генерала полиции РФ

Киев, , 09:16 — REGNUM Родство постоянного представителя Украины в ОБСЕ Игоря Прокопчука и генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука не помешает Украине и дальше враждовать с Россией, заявили в МИД Украины, сообщило 20 ноября информационное агентство УНН.

С точки зрения украинского МИД, страна борется за «окончательный распад российско-советской империи», поэтому нет ничего удивительного в том, что по разные линии фронта оказались близкие родственники.

В МИД Украины подчеркнули, что Игорь Прокопчук в течение 8,5 лет возглавляет представительство Украины в международных организациях в Вене, и за это время ничем себя не скомпрометировал.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что украинский чиновник является родным младшим братом высокопоставленного российского силовика Александра Прокопчука — одного из кандидатов на пост главы Интерпола.

Отметим, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае утверждения кандидатуры Александра Прокопчука на должности главы Интерпола, Украина выйдет из организации в знак протеста.

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