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Аваков пригрозил выйти из Интерпола из-за России

Политика

Киеву кажется невозможным решение в пользу России

Киев, 20 ноября 2018, 03:29 — REGNUM  Членство Украины в Интерполе может быть прервано, если организацию возглавит представитель России, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Комментируя возможное утверждение кандидата от России Александра Прокопчука на должность главы International Criminal Police Organization, Аваков заявил:

«Возможное председательство России в Интерполе является абсурдным и противоречит духу и целям организации. Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО».

Напомним, 17 ноября The Times со ссылкой на британское правительство написала, что Прокопчук (вице-президент Интерпола) — главный претендент на пост главы Интерпола.

Читайте развитие сюжета: Трампа призвали не дать выбрать главой Интерпола представителя России

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