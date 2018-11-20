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В Евросоюзе одобрили проект создания общей разведшколы

Политика

Не согласны были лишь Великобритания, Дания и Мальта

Брюссель, 20 ноября 2018, 03:31 — REGNUM  Совет Евросоюза одобрил проект создания общеевропейской разведывательной школы, сообщается на официальном сайте совета.

Отмечается, что за создание такой разведшколы выступило большинство руководителей министерств обороны стран — членов ЕС. Отказались присоединяться к проекту Великобритания, Дания и Мальта. Подчеркивается, что в рамках общеевропейской школы будет использоваться передовой опыт НАТО по контрразведке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября французский президент Эммануэль Макрон выступил с идеей создания общеевропейской армии, независимой от США. По его словам, только такая армия способна защитить ЕС от угроз со стороны России и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Нидерландов не поддержал идею Макрона об армии ЕС

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Идея создания общеевропейской армии
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