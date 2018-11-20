В Евросоюзе одобрили проект создания общей разведшколы

Брюссель, , 03:31 — REGNUM Совет Евросоюза одобрил проект создания общеевропейской разведывательной школы, сообщается на официальном сайте совета.

Отмечается, что за создание такой разведшколы выступило большинство руководителей министерств обороны стран — членов ЕС. Отказались присоединяться к проекту Великобритания, Дания и Мальта. Подчеркивается, что в рамках общеевропейской школы будет использоваться передовой опыт НАТО по контрразведке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября французский президент Эммануэль Макрон выступил с идеей создания общеевропейской армии, независимой от США. По его словам, только такая армия способна защитить ЕС от угроз со стороны России и Китая.

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